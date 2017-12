Ile Maurice: Réouverture de l'hôtel La Pirogue - «Le secteur touristique aidera à éradiquer la pauvreté», dit Gayan

De l'optimisme à en revendre. C'est la posture de deux institutions phares du pays, la Banque centrale et la… Plus »

Anil Gayan, ministre du Tourisme a, lui, expliqué que le secteur touristique est appelé à évoluer avec l'arrivée de nouvelles compagnies aériennes qui vont opérer à Maurice. À savoir KLM Royal Dutch Airline et Saudi Airlines. «Le secteur touristique aidera à éradiquer la pauvreté dans le pays. C'est un secteur très important pour le développement. L'arrivée touristique doit être considérée comme étant un partenariat entre le touriste et le Mauricien», a-t-il laissé entendre.

S'adressant aux invités, Pravind Jugnauth a félicité la direction de l'hôtel pour les travaux effectués. «Le secteur touristique est un pilier très important de notre économie. De ce fait, il nous faut maintenir le niveau et être toujours compétitifs sur le marché. Dans les années à venir, il nous faudra plus d'hébergements pour accueillir les touristes. Mais je lance un appel à tous les acteurs de ce secteur pour qu'ils soient en conformité avec l'environnement afin de garder le pays propre», a souligné le Premier ministre.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.