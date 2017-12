Ile Maurice: Vijaya Teelock - «Est-ce qu'on parle de discrimination dans le curriculum de l'éducation?»

De l'optimisme à en revendre. C'est la posture de deux institutions phares du pays, la Banque centrale et la… Plus »

À Maurice, les recommandations de la Commission justice et vérité (NdlR, dont Vijaya Teelock était vice-présidente) ont été plus ou moins ignorées. Que ce soit sur la question des terres, ou sur le plan économique, social, politique, identitaire.

Il y a maintenant quatre personnes de l'océan Indien sur le comité scientifique. Cela donne une nouvelle orientation aux recherches. Nous avons décidé de nous concentrer sur les musées, le patrimoine et la mémoire. Alors qu'auparavant, l'accent était plus sur l'Histoire.

Je leur ai dit que Maurice a été un hub de la traite négrière dans cette partie du monde. Lors de la conférence organisée par le comité scientifique, la semaine dernière, ils ont vu tout cela et ont changé d'orientation. À l'université de Maurice, il y a déjà le Centre for Research on Slavery and Indenture, le centre Nelson Mandela pour la culture africaine qui s'occupe du dossier, c'est un plus.

