Madagascar: Ranesa Firiana - « Je me bats contre l'injustice au sein de la Justice »

Il servira à garantir le financement et l'effectivité des nouvelles initiatives pour les années… Plus »

Deux poids deux mesures. Dans cette optique, Ranesa Firiana a fait savoir qu'il était loin d'être au courant de la liste des candidatures : « la commission électorale affirme que tous les candidats ont été notifiés des noms retenus. Mais pour ma part, je n'ai reçu qu'une lettre validant ma candidature ». Par ailleurs, Ranesa Firiana pointe du doigt le deux poids deux mesures dans cette affaire. « Au début, deux candidatures ont été rejetées par la commission électorale. Les deux candidats ont été taxés d'être en position de détachement respectivement au niveau de la Présidence et au sein du ministère des Finances et du Budget.

Faut-il rappeler que cette histoire remonte à l'élection des membres du CSM. Parmi les conditions d'éligibilité figure le fait d'avoir accompli huit années de service effectif au sein de la Magistrature. Mais un candidat, avec les initiales R.A. n'aurait pas complété ces huit années. Dans ce cas, la commission électorale au sein du CSM qui apprécie les candidatures et les sélectionne aurait dû ne pas considérer la candidature de R.A. « C'est la raison pour laquelle je me bats en ce moment. Je suis contre l'injustice au sein de la Justice », a soutenu Ranesa Firiana.

