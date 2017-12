Sénégal: Shigeru Omori - «Le Japon continuera toujours de soutenir le pays et l'Afrique»

L'ambassadeur du Japon au Sénégal a affirmé la disponibilité de son pays à soutenir les efforts de pays africains pour atteindre par eux-mêmes le progrès. Shigeru Omori s'exprimait lors d'une réception qu'il a offerte, le mardi 5 décembre dans sa résidence à l'occasion de la fête nationale du Japon.

Le Sénégal et l'Afrique peuvent toujours compter sur l'empire du «Soleil Levant» dans leur quête de développement. L'assurance est de Shigeru Omori, ambassadeur du Japon au Sénégal. S'exprimant lors d'une réception qu'il a offerte, le mardi 5 décembre dans sa résidence à l'occasion de la fête nationale du Japon, laquelle fête célèbre l'anniversaire de Sa Majesté l'Empereur AKIHITO, 125ème Empereur du Japon qui a 84 ans ce mois de décembre, le représentant du Japon a réitéré la disponibilité de son pays à accompagner les pays africains dans leur quête de développement.

«Le Japon en tant partenaire au développement, soutient de manière continue les efforts des pays africains. En observant attentivement le processus le processus de la Conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique (Ticad), on constate que cette appropriation de leur développement par les états africains est en bonne voie, et vous pouvez être sûre que le Japon continuera toujours de soutenir les efforts de ces pays pour atteindre par eux-mêmes le progrès», a assuré le diplomate devant un parterre d'invités constitués pour la plupart des membres du corps diplomatique accrédité au Sénégal.

Poursuivant son propos, l'ambassadeur du Japon au Sénégal a indiqué que le Japon, en véritable «ami de l'Afrique», «s'engage à renforcer les relations d'amitié et de coopération avec les pays africains comme le Sénégal». «Oui, le Japon restera à vos côtés, vous les peuples d'Afrique et en particulier auprès du Sénégal qui respecte traditionnellement les valeurs de la démocratie et un partenaire crédible pour la politique africaine du Japon», soutient-il.

Venu représenté le gouvernement, le ministre d'Etat, Mbaye Ndiaye a pris la parole pour se féliciter de l'esprit d'ouverture du nouveau représentant du Japon au Sénégal, Shigeru Omori arrivé à Dakar, il y a de cela six mois. En effet, dans son discours de bienvenue, Shigeru Omori a surpris ses invités par sa capacité à manier la langue locale wolof. Poursuivant son propos, le ministre d'Etat, adressant au nom du chef de l'Etat et du peuple sénégalais ses félicitations chaleureuses au représentant du Japon, a magnifié l'exemplarité des relations qui lient le Japon et le Sénégal.

Sous ce rapport, il a renouvelé la satisfaction du gouvernement quant au dynamise et à la vitalité de cette fructueuse coopération entre les deux pays, le ministre Mbaye Ndiaye, a indiqué que celle-ci, couvre un nombre important de secteurs allant de l'agriculture à la culture en passant par l'hydraulique, l'environnement et la pêche, secteur dans lequel, l'investissement du Japon de 1979 à nos jours est évalué à plus 30 milliards de francs Cfa. Sous ce rapport, il a réitéré à l'ambassadeur Shigeru Omori la disponibilité du gouvernement du Sénégal à continuer à travailler pour la consolidation et le renforcement des liens qui unissent le Sénégal et l'empire du soleil levant.