Afrique de l'Ouest: Conjoncture économique, déficit budgétaire, inflation... - La BCEAO sonne l'alerte

Outre, le comité a noté que «la masse monétaire dans l'Union s'est encore accrue de 11,3% en glissement annuel au troisième trimestre 2017, traduisant une consolidation des actifs extérieurs nets (17,6%) et une progression des créances intérieurs (10,8%). Le taux d'intérêt moyen trimestriel du marché monétaire s'est redressé, ressortissant à 3,20% le trimestre précédent et 3,18% un an plus tôt», soutient la Bceao.

Réuni hier mercredi 6 décembre 2017 au siège de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest (Bceao) dans le cadre de la quatrième réunion ordinaire au titre de l'année 2017, le comité de politique monétaire a noté que «sur les neuf premiers mois de l'année 2017, le déficit budgétaire, base engagements, dons compris, est ressorti à 3,5% du Pib contre 2,8% un an auparavant. Pour l'ensemble de l'année 2017, ce déficit est attendu à 4,5% du Pib contre 4,3% en 2016, pour un objectif communautaire de 3,0% à l'horizon 2019. Dans ces conditions, les efforts de mobilisation des recettes fiscales et rationalisation des dépenses publiques doivent être poursuivis», mentionne un document lu en présence du gouverneur de la Bceao Thiémoko Meyliet Koné.

Il ressort de la quatrième réunion ordinaire du Comité de politique monétaire de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest (Bceao), tenu hier, mercredi 6 décembre, audit siège que les Etats doivent s'investir d'avantage dans la mobilisation de recettes fiscales et à la rationalisation des dépenses publiques pour faire face à la conjoncture économique, au déficit budgétaire et à l'inflation. Thiémoko Meyliet Koné, gouverneur de la Bceao a présidé la réunion.

