Sénégal: Macky Sall - «Diamniadio, va être l'épicentre de l'activité économique du pays»

Le président de la République, Macky Sall a procédé hier, mercredi 6 décembre, à l'inauguration de l'hôtel d'affaires de Diamniadio dénommé Radisson Hôtel Dakar Diamniadio. A cet effet, après avoir listé une panoplie d'infrastructures déjà opérationnelles, en construction et en projets, a soutenu que «Diamniadio va être l'épicentre de l'activité économique du Sénégal».

Selon le chef de l'Etat: «Diamniadio est devenu une réalité. Mais, on s'en rendra compte dans deux, ou trois ans lorsque tous les espaces auront été construits. L'Etat a lancé la voie et le secteur privé devra prendre le relais», a indiqué le chef de l'Etat. Il ajoute: «d'ores et déjà, après ce Radisson, nous allons construire un autre hôtel, juste derrière celui-ci encore plus luxueux d'une centaine de chambres. Et cela, s'explique par de graves déficits de capacités d'hôtelleries haut de gamme», a-t-il justifié.

Occasion saisie également pour magnifier l'exemplarité de la coopération avec la Turquie, Grand Maitre d'œuvre des projets dans la nouvelle capitale économique du Sénégal. A ce titre, il a lancé un message au président Turc en ces mots à travers via son ministre des infrastructures: «Dites au président Recep Tayyip Erdoğan, notre entière satisfaction du travail des entreprises turques. Mais particulièrement de l'entreprise Summa. Puisque, c'est dans son travail, dans le cadre du Centre de conférence international Abdou Diouf qu'il a été consulté par les Saoudiens pour achever l'Aéroport international Blaise Diagne, qui, au bout de huit ans, a achevé l'Aibd.

Et pour ce présent hôtel, le délai n'a été que de 11 mois», a magnifié le président de la République. Il poursuit : «Le centre Dakar Arena, l'un des plus prestigieux, voire presque l'unique en Afrique qui va bientôt être réceptionné». Le chef de l'Etat d'annoncer la construction d'une cité des Nations-Unies sur le site. «Nous sommes en train de construire une cité du système des Nations-Unies dénommée «maison de l'Onu» d'une capacité maximale de trois mille agents derrière le sphère ministériel entre autres projets», a soutenu Macky Sall.

Ledit hôtel d'affaires est d'une capacité de «152 chambres et suites, une architecture contemporaine, une prestation haute gamme, trois salles de réunion insonorisées et équipées, une salle de sport, un SPA et quelques 150 emplois directs attendus», lit-on dans un document transmis à la presse.