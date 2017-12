Cameroun: Conseil ministériel inédit à Douala - Quatre ministres pour inaugurer le supermarché Carrefour.

C'est le cas de le dire. C'était Mardi 4 décembre à Bonamoussadi, un quartier résidentiel de Douala. Autour de l'ambassadeur de France Au Cameroun, Son excellence Gilles Thibault.

Ils étaient venus de Yaoundé, capitale du Cameroun siege des institutions. Quatre ministres de la Republique : Luc Magloire Mbarga Atangana, ministre du commerce. Jean-Claude Mbwentchou , ministre de l'Habitat et du Développement urbain (Minhdu), Grégoire Owona, ministre du Travail et de la Sécurité sociale (Mintss), Zacharie Pérevet, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle (Minefop).

Le balai des cortèges étaient impressionnant, dans une ville économique habituée aux motos taxis. « Nous n'avons jamais vu autant de ministres à Douala. Notre quartier ressemble à la capitale Yaoundé aujourd'hui » Banamoussadi était isolé du reste de la ville.

Et tout cà pourquoi ? Il s'agissait ce jour de l'ouverture officielle du centre commercial « Carrefour market » qui s'étend sur une superficie totale de 8520 m (bâtiment et parking). Celui-ci abrite un supermarché qui propose des produits frais de qualité, des produits locaux et de marque. Sur le plan social, la nouvelle enseigne a généré 200 emplois directs et plus de 1500 indirects.

La galerie commerciale se compose aussi de plusieurs boutiques de services, qui emploient également de nombreux jeunes Camerounais, soit près de 150 personnes. Toutes choses qui selon le ministre du commerce contribueront à l'émergence du pays. Au demeurant et pour reprendre cet observateur averti présent sur les lieux « avait-on besoin d'autant de ministres pour inaugurer un espace commercial » ? Quant on sait qu'il ya plusieurs défis qui attendent les membres du gouvernement en cette période trouble de fin d'année.