Cote d'Ivoire: Ligue 1-Montpellier - Giovanni Sio forfait à Angers

C'est sans Giovanni Sio que Montpellier se déplace ce samedi à Angers pour le compte de la 16ème journée de la Ligue 1.

Buteur dimanche soir contre l'OM (1-1), l'attaquant ivoirien avait ensuite dû quitter le terrain sur blessure. Si le Montpelliérain a passé des examens rassurants, il souffre tout de même d'une légère déchirure. L'avant-centre montpelliérain, qui assure ne s'être pas blessé en célébrant son but, souffre d'une légère déchirure au niveau du quadriceps de la jambe gauche.

Michel Der Zakarian devra se passer de l'attaquant ivoirien ce week-end. Selon l'entraîneur héraultais, la pirouette lors de sa célébration de but n'est pas en cause : « Cela n'a rien à voir avec la pirouette. Il avait une douleur au dos avant le match et a ressenti un peu de fatigue avant la frappe sur le but. J'espère le récupérer pour Metz et Bordeaux ».

Auteur de son 4e but de la saison, Giovanni Sio avait célébré son but d'un salto à la réception douteuse. L'émission J+1 sur Canal Plus avait ensuite isolé une image de l'attaquant disant à ses coéquipiers qu'il s'était blessé. Michel Der Zakarian écarte donc cette hypothèse.

L'Eléphant de la Côte d'ivoire est d'ores et déjà forfait pour le déplacement à Angers, samedi, mais il pourrait être opérationnel pour la réception de Metz, le week-end suivant.