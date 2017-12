Cote d'Ivoire: Jean Michaël Seri - L'Ivoirien pisté par Manchester City et Liverpool

D'après des informations du Daily Mail, Liverpool et Manchester City s'intéresseraient de près à Jean Michaël Seri. Proche du Barça cet été avant que le club Catalan ne fasse marche arrière, l'international Ivoirien dispose toujours d'une grosse cote en Europe malgré le début de saison catastrophique des Aiglons. Selon le quotidien anglais, les Sky Blues et les Reds seraient même prêts à faire une offre pour l'Ivoirien dès le mercato hivernal. Le président niçois Jean-Pierre Rivière a déclaré à plusieurs reprises qu'il laisserait partir son joueur si une proposition à hauteur de 40 millions d'euros arrivait sur la table.

