Afrique: Krépin Diatta, le nouveau chouchou du Sénégal

International des moins de 20 ans, Krépin Diatta, qui vient d'être élu meilleur jeune footballeur du championnat norvégien, attire les regards pas seulement des grands européens mais aussi des observateurs qui se chargent de faire sa publicité auprès du sélectionneur sénégalais, Aliou Cissé, pour le Mondial 2018.

Au Sénégal, l'ancien joueur d'Oslo FC, club amateur de Dakar, qui a été transféré en mars dernier à Sarpsborg en Norvège, est cité par des observateurs pour faire partie de la liste des 23 sélectionnés du Sénégal pour le Mondial 2018.

Le jeune footballeur de 18 ans, bien qu'il n'ait encore joué aucun match avec la sélection A, est le nouveau chouchou des Sénégalais qui, après la CAN des moins de 20 ans, n'ont pourtant suivi que des extraits de ses matchs dans l'élite norvégienne. Mais cela semble leur suffire à ces observateurs pour presser le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé à faire appel à l'international des U-20.

Interpellé sur le sujet lors du tirage au sort, le Directeur technique national, Mayacine Mar, a préféré une réponse en clair-obscur indiquant qu'il faudra le voir en match pour situer son exact niveau et ses capacités à intégrer ou non les Lions de la Teranga. Dans la bouche de ces observateurs, le meneur de jeu des moins de 20 ans finaliste de la CAN de la catégorie en Zambie en mars dernier, "est le maillon manquant chez les Lions".

« Il peut jouer meneur de jeu ou milieu relayeur, un profil qui manque dans notre équipe nationale qui peine à faire du jeu ou à créer un liant entre le milieu et l'attaque », informent ses experts qui vont jusqu'à miser sur le jeune footballeur comme la grande surprise de la liste du Sénégal en juin prochain.

A l'image de ses aînés en équipe nationale A (Kara Mbodj d'Anderlecht, Pape Alioune Ndiaye de Galatasaray, Mame Birame Diouf de Stoke City) qui ont commencé par le championnat norvégien avant de signer en Angleterre, en Belgique ou en Turquie, Krépin Diatta qui n'a joué que 8 mois dans un championnat professionnel, rêve du championnat anglais mais plus encore de Ligue 1 française.

Après 19 apparitions dans le championnat norvégien, toutes compétitions confondues, le jeune footballeur dit avoir envie de progresser et cela passe par un départ de Norvège. « Je pense que la meilleure chose pour moi est de trouver autre chose que Sarpsborg. J'ai réalisé ce dont j'avais besoin ici. S'il y a maintenant une opportunité de rejoindre un nouveau et plus grand club, il y aura une vitrine pour moi pour aller à la Coupe du Monde", a-t-il déclaré dans les médias norvégiens après son élection de meilleur jeune footballeur évoluant en Norvège.

Si on cite Manchester United (Angleterre), FC Bruges (Belgique) et CSKA Moscou (Russie) parmi les clubs qui ont envoyé des scouts pour le superviser le jeune international sénégalais, lui n'a d'yeux que pour le championnat de France

« 'Si je dois choisir un championnat comme prochaine étape, je pense que ce sera la ligue 1 française en premier choix. Et puis, il peut y avoir d'autres choses plus tard. Je suis La ligue 1 depuis que je suis tout petit. Ce serait vraiment un bon pas en avant pour moi. Qui ne voudrait pas y aller ? Il y a beaucoup de grands joueurs de bon niveau et beaucoup de jeunes joueurs qui ont leur chance. Je suis Kylian Mbappé (l'attaquant du PSG a deux mois de plus que Diatta) tous les week-ends. La France peut être un nouveau tremplin pour moi. Je suis prêt si l'occasion se présente ».