Afrique: Les routes migratoires africaines

Si l'Espagne redevient une route migratoire, celle passant par la Libye est privilégiée par les migrants. La Libye est la plaque tournante du transit et du trafic de migrants d'Afrique subsaharienne cherchant à gagner l'Europe, 381 463 migrants étaient en Libye entre décembre 2016 et mars 2017. Si certains réussissent à rejoindre l'Europe, beaucoup d'entre eux croupissent dans des centres de rétention ou sont victimes des pires exactions.

Le nombre d'entrées de migrants illégaux en Europe a diminué de près de 60% en 2017 par rapport à 2016, notamment en raison de la forte baisse du flux migratoire de Méditerranée orientale, passant par la Turquie et la Grèce, depuis la signature de l'accord entre Ankara et l'Union européenne. Les flux migratoires en provenance d'Afrique, via l'Espagne et la Libye, ont quant à eux augmenté. 180 000 Africains, selon Frontex, ont rejoint l'Europe en 2016 via la route de la Méditerranée centrale.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.