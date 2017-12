Ile Maurice: Patrimoine mondial - «Important de léguer le séga tambour dans les meilleures conditions», dit Roopun

De l'optimisme à en revendre. C'est la posture de deux institutions phares du pays, la Banque centrale et la… Plus »

Le séga tambour rejoint le Sega Tipik et le Geet Gawai, qui avait été inscrits en 2014 et 2016 respectivement. «C'est une fierté pour la République de Maurice mais surtout pour le peuple rodriguais. Je remercie tous ceux qui ont travaillé très dur sur le dossier. Cette nomination permettra de valoriser ce patrimoine devenu aujourd'hui mondial. Il est important de le protéger et de le léguer à nos héritiers dans les meilleures conditions, pour qu'ils en fassent de même», a déclaré Pradeep Roopun, ministre des Arts et de la culture, à l'issue du verdict.

