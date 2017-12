Ile Maurice: Ji Yun Knits Ltd - Les ouvriers bangladais rapatriés d'ici le 15 janvier

De l'optimisme à en revendre. C'est la posture de deux institutions phares du pays, la Banque centrale et la… Plus »

La direction de Ji Yun Knits Ltd s'est aussi engagée à prendre des actions correctives suivant les plaintes de ces employés, en présence du syndicaliste Faizal Ally Beegun. Ainsi, le management de l'usine doit rendre les passeports aux employés et permettre à ces derniers de travailler d'après le système en cours, et non selon le «piece rate.» Le problème de logement doit aussi être abordé. Des officiers du ministère devraient se rendre sur les lieux bientôt pour un constat des conditions dans lesquelles vivent les travailleurs étrangers.

