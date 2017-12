Madagascar: Tour de Mada cycliste - Un Tour sur fond de campagne pour la protection des enfants.

Il servira à garantir le financement et l'effectivité des nouvelles initiatives pour les années… Plus »

C'est ainsi qu'il va prodiguer des astuces pour éviter tout dérapage. L'utilisation d'un mot de passe de plus de 12 caractères ou encore le fait de ne pas étaler toute sa vie sur internet font partie des règles initiées dans ce bus connecté où il y a quatre tablettes, quatre disc top, ou encore six portables pour parfaire l'initiation des enfants pour éviter les dérives de l'utilisation du net.

UNICEF et MPTDN vont donc travailler main dans la main durant toute la durée du Tour et plus particulièrement à Manakara où va se tenir la plus grande animation sur ce thème pour la protection des enfants.

Le Tour de Mada cycliste 2017 servira de cadre à une noble mission avec cette collaboration entre le ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement numérique et l'UNICEF.

