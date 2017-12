Madagascar: Exposition multidisciplinaire - « Feeling conjugué » ou le kaléidoscope artistique

Yasmine Fidimalala, précurseur du "feeling conjugué".

Après son exposition « Feeling », quatre artistes rejoignent l'artiste peintre Yasmine Fidimalala dans un « feeling conjugué ». Aucune raison de se dispenser une fois de plus de cette rencontre amoureuse entre artistes multidisciplinaires. Un rendez-vous qui se fera à la « Boussole » jusqu'au 18 décembre.

L'exposition reflète l'émergence d'un autre regard qui s'articule autour de ce collectif de quatre garçons et d'une femme artiste. Le peintre Mahefa Rasamuel, les photographes Mat Li et Raj Hassanaly et le musicien SaintCrocs seront en atome crochu avec Yasmine Fidimalala.

Musique, photo, vidéo, « vidéomapping », peinture et art plastique se conjuguent pour donner un tout artistique. Tout préambule mène à sa suite et le parcours entre deux lieux résulte à des affinités plus qu'esthétiques, des croisements et des émulations ancrés dans le temps. Une échappée collégiale, le temps d'une soirée pour une réflexion mutualisée, conjuguée.

Chaque œuvre exprime des sentiments, des émotions, un bout de la personnalité de chaque artiste. Des signatures faciles à cerner, néanmoins la rencontre avec les artistes pourraient éclaircir quelques esprits. Une rencontre possible durant le vernissage le 14 décembre.