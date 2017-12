Madagascar: Il n'y aura pas de Tour sans Madauto

Cette phrase est de Francis Ducreux qui mesure mieux que personne l'importance du soutien de Madauto dans cet événement.

Pour ceux qui aiment les chiffres, Madauto met au service du Tour dix véhicules dont trois cars et sept voitures tout terrain.

Et pas n'importe quelle voiture, car pour ne citer que les gros cars jaunes chers aux Américains, ils offrent un réel confort à tel point qu'ils sont pris d'assaut par les coureurs et plus particulièrement par les Hollandais et les Français qui ont fait Tana-Toliara avec.

Que dire des 4×4 climatisées dans une région où la canicule sévit en permanence comme à Toliara ou l'Ihorombe, sinon qu'elles sont faites pour et que Madauto met à profit sa participation à ce Tour de Mada pour faire étalage de ses meilleurs produits dont la Duster dont tout le monde dit du grand bien.

Si on ajoute le savoir-faire de Jean, l'émissaire de Madauto depuis que le Tour existe, on comprend pourquoi cette société fait partie des plus fidèles des fidèles. Au bout en effet, il y a un mariage d'amour et de... raison.