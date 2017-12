Madagascar: Insécurité dans l'Ibara - L'association FITIBA dénonce l'inertie des autorités locales

Il servira à garantir le financement et l'effectivité des nouvelles initiatives pour les années… Plus »

La semaine dernière, l'association a renouvelé les membres de son bureau exécutif qui est composé de cinq membres, un président, trois vice-présidents et un secrétaire général. En effet, Nakany Charlie est élu à l'unanimité pour présider l'association. Ce nouveau bureau a défini comme priorité de ses priorités le rétablissement de la paix et la sécurité dans l'Ibara. Pour ce faire, le nouveau bureau compte commencer cette action à travers l'envoi d'une délégation massive dans le district de Betroka qui est le plus touché par l'insécurité. Cette descente est prévue pour la troisième semaine de ce mois de décembre.

La corruption règnerait au niveau du Tribunal, parmi les éléments de forces de l'ordre, des employés de districts et des communes, des responsables faciliteraient le plus souvent le blanchiment des bovidés volés. Pour se débarrasser de ce fléau qui risque de tarir les principales ressources de revenus des habitants de ces régions à savoir les zébus, l'association propose comme solution la mise en place d'une convention collective ou « Dina itambarana », car elle devra impliquer l'ensemble de la population y compris toutes les autorités de l'Administration publique dans les 13 districts composant l'Ibara. « Que personne ne soit au-dessus de ce Dina », souhaite Nakany Charlie, Président de FITIBA qui vient d'être reconduit à ce poste.

