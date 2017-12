Madagascar: Is'Art Galerie - Expo collective et « Human beatbox » au menu

Il servira à garantir le financement et l'effectivité des nouvelles initiatives pour les années… Plus »

Le concept est né d'une ambition de (re)découvrir de nouveaux horizons. Une sorte de voyage dans l'incertain. Une autre manière de s'imprégner de nouvelles techniques et d'autres façons d'appréhender les couleurs et les objets. Ainsi « Fond noir » est une occasion pour le public de percevoir autrement les démarches artistiques qui seront présentées à l'Is'Art Galerie Ampasanimalo ce jour à partir de 18h30. Comme à l'Is'Art, les évènements se suivent et ne se ressemblent pas, « Human beatbox », cette technique servait aux rappeurs pour caler leurs phrases quand ils n'avaient pas assez de moyens pour acheter une réelle boîte à rythmes ou un « sampler », sera au menu le lendemain. Plusieurs artistes se relaieront sur scène.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.