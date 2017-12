Madagascar: Guanomad - Poursuite des engagements sur l'écologie solidaire

Il servira à garantir le financement et l'effectivité des nouvelles initiatives pour les années… Plus »

Développement rural. Le 2e projet soutenu est celui de la région Amoron'i Mania dans la ville de Fandriana. Ce projet initié en août dernier a permis de promouvoir le développement rural et agricole local à travers l'appui et la dotation d'engrais auprès de trois cent quarante paysans membres d'une nouvelle organisation paysanne à Fandriana. Quant au 3e projet, l'association a pris une longueur d'avance sur la célébration du jour de Noël. Cinquante enfants du centre d'accueil d'Orphelins « Samaritana Fandriana » ont reçu leurs cadeaux de Noël tels que des jouets. « Ho Maitso ny Tontolo » leur a en même temps distribué du riz.

Trois projets. En effet, une tournée a été organisée sur l'axe RN7 et RN41, notamment dans les villes d'Antsirabe et de Fandriana dans le dessein de faire un suivi sur la mise en œuvre des projets initiés dernièrement. « Il s'agit des engagements mettant en valeur la jeunesse et le développement communautaire. Et honorer ses engagements, c'est honorer ses entourages », a souligné le président national de l'association Erick Rajaonary qui est également le PDG du Groupe Guanomad lors de son discours. Cette fois-ci, l'association « Ho Maitso ny Tontolo » a mis en valeur un plaidoyer pour les droits relatifs à l'éducation des enfants et le développement écologiquement durable, en réalisant trois projets au profit de trois communautés différentes. Le premier projet porte sur la scolarisation de deux cent enfants de l'EPP Ampatana au niveau d'Antsirabe. « C'est le fruit d'une collaboration active avec la CISCO de la ville d'Antsirabe II, de l'EPP Ampatana ainsi que l'association des parents d'élèves de cette école primaire. Ce qui a favorisé l'intégration de la dimension Education Pour tous au niveau de l'EPP Ampatana », a-t-il évoqué.

Depuis la création de son département RSE en 2011, le groupe Guanomad ne cesse de poursuivre ses engagements envers la société. L'association « Ho Maitso ny Tontolo », l'organe de mise en œuvre de ses activités sociétales, est actuellement présente dans huit régions, à savoir Bongolava, Itasy, Analamanga, Atsimo Andrefana, Vakinankaratra, SAVA, Atsinanana et bientôt dans la région de DIANA et ce, pour une décentralisation de ses actions de RSE. A l'approche des fêtes de fin d'année, « Ho Maitso ny Tontolo »-Guanomad a pris une longueur d'avance sur ses actions sociales en poursuivant des engagements sur l'écologie solidaire.

