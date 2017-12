Madagascar: « Souvenirs, souvenirs »

Il servira à garantir le financement et l'effectivité des nouvelles initiatives pour les années… Plus »

Sa vie, ses amours, ses excès resteront dans les mémoires. « Souvenirs, souvenirs ». On se rappellera aussi de ce « Fils de personne » qui avait servi sous les drapeaux avec le grade de sergent. « Je ne suis pas né militaire », avait-il fredonné. Hier, l'auteur de « Vivre pour le meilleur » est mort auprès des siens à Marnes-la-Coquette où la mort ne lui a pas donné le temps d'avoir son « plus beau Noël ».

De la génération « Salut les copains » et disque vinyle à celle hyper-connectée d'aujourd'hui, « Tous ensemble » pensaient que « ça ne finira jamais » avec Johnny. « Et pourtant, c'est bien cela », a admis son épouse. « Johnny était un homme hors du commun. Il le restera grâce à vous. Surtout ne l'oubliez pas », a-t-elle ajouté. « Dans un an, dans un jour » (encore un de ses tubes), le monde de « La musique qu'il aime » depuis les années yéyé, se souviendra de lui. Contrairement à une de ses chansons « J'oublierai ton nom ».

Pour ces derniers, Johnny Hallyday était leur Elvis Presley. « A partir de maintenant » pour reprendre un autre titre de ses chansons, ses innombrables fans ne le reverront plus sur scène. « Noir c'est noir » après le décès du chanteur aux yeux bleus qui a fait « Le bon temps du rock and roll ».

« Johnny Hallyday est parti. J'écris ces mots sans y croire ». C'est par un communiqué poignant que Laeticia a annoncé que « Jean-Philippe Smet est décédé dans la nuit du 5 décembre 2017 ». Né d'un père bruxellois il y a 74 ans de cela, celui qui allait devenir une rock-star en France était le plus Français des Belges ou le plus Belge des Français.

