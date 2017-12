Madagascar: Dialogue germano-malgache - Suivi de l'utilisation des fonds mis à la disposition de Madagascar

Il servira à garantir le financement et l'effectivité des nouvelles initiatives pour les années à venir.

Dans le cadre du renforcement de la coopération germano-malgache et pour assurer le suivi de l'efficacité de l'utilisation des fonds mis à la disposition de Madagascar par la République fédérale d'Allemagne, un deuxième dialogue politique et stratégique se tient au Palais de Mahazoarivo durant deux jours (les 6 et 7 novembre). La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Premier ministre Chef du gouvernement, Mahafaly Solonandrasana Olivier, en présence d'un haut fonctionnaire représentant le ministère fédéral allemand de la coopération (BMZ), Valentin Katzer, qui était à la tête de la délégation allemande, de l'Ambassadeur d'Allemagne, SEM Harald Gehrig et de quelques membres du gouvernement malgache.

Engagements. Cette rencontre s'effectue en concertation avec le ministère fédéral allemand de la coopération (BMZ) et des agences de coopération technique (GIZ) et financière (KFW) allemandes, dont le principal objectif est l'état des lieux sur les engagements pris par les deux parties lors de la première consultation en 2016, englobant la situation de la mise en œuvre des projets de coopération, des décaissements effectifs, des différentes réalisations, de l'identification des défis et éventuellement des obstacles. Ces états des lieux concernent quelques grands secteurs, entre autres la décentralisation, l'environnement, l'énergie, l'agriculture et pêche, le partenariat public-privé, ainsi que d'autres sous secteurs qui participent au rouage du développement. A l'issue de cette seconde concertation intergouvernementale, une cérémonie officielle marquera la validation et la signature d'un Aide-Mémoire qui en contiendra les résolutions.

Principes. Les objectifs du dialogue sont de renforcer le respect des principes internationaux pour rendre la coopération germano-malgache plus efficace, en s'assurant notamment du respect des principes de la déclaration de Paris, d'assurer la continuité de la mise en œuvre de ces principes, à travers l'organisation d'une réunion périodique et permanente. Il s'agit également d'assurer le suivi et évaluation de l'effectivité des actions engagées par les deux parties, ainsi, du côté de la partie allemande pour le financement des différents projets déjà acquis lors des dernières concertations et pour la partie malgache dans l'utilisation efficiente des ressources mis à sa disposition au service du développement.