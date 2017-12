Cote d'Ivoire: Marie Louise Asseu - "Maman Malou, même un an après..."

Côté réalisation cinématographique, Marie Louise Asseu a produit, entre autre, « Un homme pour deux sœurs » (sa première œuvre cinématographique). Le film raconte l'histoire d'une femme qui prend soin de sa famille (mère, frères et sœurs). Mais dont le mari va tomber amoureux de sa petite sœur... et ira jusqu'à chasser l'épouse. Le film est sorti en avant-première le 14 février 2008 au Cinéma Ivoire. ..

"Maman Malou..... Même un an après, je n'arrive toujours pas à me faire à l'idée que je ne te verrai plus. C'est comme si tu allais m'appeler pour me dire ta fameuse phrase. "Eeeeeeeh quand son enfant se marie, elle oublie ses parents, avec ton rire moqueur là", a publié Mme Solange Aralamon Guihin, une de ses proches.

