Afrique du Sud: Le squelette entier de «Little Foot», ancêtre de l'homme, dévoilé

En Afrique du Sud, le squelette de « Little Foot », l'un des ancêtres de l'homme, a été dévoilé ce mercredi à Johannesburg. Il s'agit du squelette d'hominidé le plus complet jamais découvert et l'un des plus anciens du continent. Ce fossile aurait plus de 3 millions d'années.

« Little Foot » a été découvert en 1997 dans un réseau de caverne au nord-ouest de Johannesburg baptisé « le berceau de l'humanité ». Pendant 20 ans, les scientifiques et leurs équipes ont creusé patiemment la roche, jusqu'à réunir un squelette presque entier.

« C'est vraiment une découverte unique. Les chances de découvrir un autre squelette aussi complet sont minimes. Les squelettes sont très rares, même ceux incomplets », estime le professeur Ron Clarke, l'un des découvreurs de ce fossile exceptionnel.

Little Foot appartient à une espèce d'hominidé, et pourrait en dire beaucoup sur les origines de l'espèce humaine dont l'arbre généalogique semble de plus en plus complexe. Avec des ramifications sur tout le continent africain : « Little Foot appartient à la famille des hominidés, un groupe qui inclut l'homme moderne, et ses ancêtres préhistoriques. Nous savons que Little Foot a un lien avec nous et que nous sommes de la même famille, à cause de ses dents. Ses dents sont similaires à celle de l'homme, même si elles sont plus grosses. Little Foot marche debout, comme nous et ses mains font la même taille que celle d'un humain moderne ».

Les scientifiques sud-africains estiment que Little Foot a 3,67 millions. Le fossile sud-africain serait donc plus ancien que la célèbre Lucy, découverte en Afrique de l'Est. Ce qui pose de nouvelles questions sur le développement de ces deux espèces et leur possible lien de parenté.