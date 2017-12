Niger: Les premiers migrants évacués de Libye sont arrivés à Niamey

En les accueillant à la passerelle de l'avion, le ministre d'Etat à l'Intérieur, Bazoum Mohamed, affirme que tous les Nigériens restés en Libye seront bientôt rapatriés : « Le gouvernement du Niger a mobilisé les avions qu'il faut pour faire toutes les rotations nécessaires. Et grâce au concours de l'OIM, votre séjour et votre retour chez vous va se faire ». Cinq vols charters sont attendus dans les prochains jours.

Avec son petit baluchon en bandoulière, le premier geste de Souleymane est de s'accroupir et d'embrasser le sol nigérien. Les mauvais traitements subis en Libye le traumatisent encore : « Tout ce qu'on te dit sur la Libye, on le fait réellement. Parce que celui qui est sur le terrain là-bas, il va voir avec ses yeux, même les Libyens ils sont comme ça. Ils ont peur. Même eux, ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent rien dire ».

C'est à bord de la compagnie aérienne nigériane, Max Air, que les 500 premiers Nigériens ont été rapatriés de Libye. Trois heures de vol pour fuir le bourbier libyen, et enfin la liberté pour Omar Mohamed : « Tout ce qu'on dit sur la Libye, c'est la vérité. On tue des hommes, on menace. Moi, je me sens à l'aise maintenant, mon frère. Je suis chez moi ».

