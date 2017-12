Tunisie: Avec la manière en plus...

COM : Jlassi, Arfaoui, Ksaïri (Lassoued 46'), Kosdoghli, Rebei, Touil, Belghalia, Naghmouchi, Falhi, Chtioui,… Plus »

La seconde période a été pratiquement sans relief malgré la nette mais stérile domination des Sahéliens qui ont plutôt tenté de monopoliser le ballon et priver leur adversaire du jour de se projeter vers l'avant. D'ailleurs,il a fallu attendre la 86' pour assister à une véritable tentative digne de la part des Etoilés quand Kechrida s'est infiltré dans la surface de réparation se mettant dans une situation favorable pour scorer, et a été crocheté par Coulibaly mais l'arbitre de la rencontre a omis de siffler un penalty indiscutable en faveur des locaux. Deux minutes après,les visiteurs ont pu obtenir un penalty quand Konaté a d'après Naim Hosni touché la balle de la main, mais il a fallu un grand Balbouli -- qui a repris sa place de titulaire -- pour sortir une grosse parade empêchant l'USBG de revenir au score.

Dès lors, les coéquipiers de Omrani-auteur d'une prestation remarquable sur le flanc gauche de la défense - ont carrément «assiégé» l'arrière-garde « jaune et noir », puisque le jeune Baayou a failli doubler la mise à la 9' d'un tir limpide passé légèrement au-dessus de la transversale. Six minutes après,les locaux ont obtenu gain de cause par l'intermédiaire de Ameur Omrani qui a réussi à marquer le second but suite à un ballon repoussé par Kridene résultant d'un tir puissant de Lahmar. Les protégés de Boumnijel ne se sont pas endormis sur leurs lauriers, en multipliant les assauts offensifs sans réussite, faut-il l'avouer, puisque Diogo Acosta héritant d'un «caviar» de Lahmar -- qui semble récupérer ses sensations -- à la 43' a raté bizarrement son face-à-face avec le portier de l'USBG. Brigui, lui aussi, a connu le même sort suite encore une fois à une ouverture lumineuse du stratège étoilé.

En effet, adoptant son 4-2-3-1 habituel, les Etoilés ont entamé la rencontre avec la ferme intention de sceller prématurément le sort du match en optant pour un jeu rapide et varié afin de déstabiliser le double rideau défensif des protégés de Samir Sellimi cherchant plutôt à limiter les dégâts et placer de temps à autre des contres rapides par notamment l'ex-Etoilé Khaled Yahia. Le stratagème des locaux a été rapidement payant puisqu'ils sont parvenus à ouvrir la marque dès la 2' par Hamza Lahmar sur penalty sifflé suite justement à une faute du portier de l'USBG Kridene -- un ancien Etoilé lui aussi sur le play-maker de l'Etoile. La réplique des Sudistes a eu lieu cinq minutes après quand le «heading» de Zoghlami est passé légèrement à côté.

La rencontre ESS-USBG a été l'occasion de voir à l'œuvre le «new-look» de l'Etoile du Sahel orchestré par le tandem Boumnijel-Zouaghi et basé fondamentalement sur l'injection de nouveaux talents issus du centre de formation du club à l'instar des Amri, Omrani et Baayou.

