Tunisie: JSK - Frapper un grand coup !

Alternatives défensives

La défense aghlabide a été marquée par son instabilité cette saison à cause des absences ou les choix du staff technique. Face au ST le défenseur Bouchniba a été touché. Selon le médecin du club, il doit observer un repos avant de reprendre progressivement ses activités. C'est le revenant Bnina qui prendra sa place en défense. Pour leur part, Layouni et Zaïdi ne sont pas encore rétablis. Leur participation est incertaine. La participation de Frioui, Hleli et Methnani dépendra des choix du coach.

Revisiter l'attaque

Le staff technique dispose d'un effectif de qualité et suffisamment fourni. Avec des joueurs dotés de technique et de rapidité comme Laâouichi, Salhi, Kamerji, Khémiri, Munduga et Sassi, le coach aghlabide doit bien gérer ces éléments pour plus d'efficacité en attaque. La tâche délicate demeure celle du choix de la bonne formule offensive.

Formation probable :

Kalaï, Bnina, Dahnous, Bacha, Abbès, Sylla, Laâmari, Laâouichi, Salhi, Sassi, Munduga.