Tunisie: Appui aux professionnels en matière d'agents qualifiés

Il s'agit aussi de faire connaître et de promouvoir l'industrie du cuir et des métiers d'artisanat auprès du grand public à travers les expositions, les séminaires et les manifestations communes entre les deux parties qui se sont mises d'accord, en outre, pour concentrer leurs efforts en vue de développer le système d'information et de marketing ainsi que l'orientation professionnelle pour orienter les demandeurs de formation à la formation dans l'industrie du cuir et des chaussures dans le but de les informer des différentes spécialités et des cycles professionnels qui offrent des opportunités d'emploi dans une entreprise ou dans le lancement de projets personnels.

Des opportunités professionnelles aux jeunes

Les signataires de la convention de partenariat se sont également mis d'accord pour échanger leurs expertises dans le secteur et assurer la formation et l'encadrement technique, la formation et le recyclage des agents relevant des deux structures. Un soutien technique sera également fourni en matière d'ingénierie de formation.

A noter que le secteur du cuir et des chaussures, malgré les difficultés auquel il est confronté, offre des opportunités aux jeunes diplômés de la formation professionnelle qui peuvent intégrer le monde du travail en comptant sur leur savoir-faire. Les entreprises opérant dans ce secteur se trouvent dans plusieurs régions du pays et assurent la production d'articles en cuir et de chaussures conformément aux normes en vigueur. Ces produits sont vendus aussi bien sur le marché local que sur le marché international. Le Centre national du cuir et des chaussures offre un appui technique pertinent aux entreprises pour les soutenir à l'innovation et la créativité en adoptant de nouvelles technologies.

Une réunion a eu lieu entre le directeur général du Cncc et le Centre sectoriel des techniques du cuir et des chaussures, et ce, pour discuter de la mise en application de la convention signée avec l'Atfp, concrétiser les différentes dispositions pour une meilleure relance du secteur et mettre à la disposition des professionnels les compétences nécessaires.