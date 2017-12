Mali: Ouverture Forum Invest Mali - Le président IBK invite à faire des propositions concrètes

En présidant l'ouverture des travaux du Forum Invest Mali 2017, ce jeudi 7 décembre à l'Hôtel Laïco l'Amitié Bamako, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a souhaité des discussions et échanges utiles pour faire le pari du Mali.

Dans son allocution inaugurale, le chef de l'Etat a souligné l'importance de ce rendez-vous international de l'investissement et de l'émergence du Mali. Pour lui, l'organisation de ce forum constitue une étape clé dans la transformation de nos avantages comparatifs en avantages compétitifs, pour faire du Mali le hub de l'Afrique de l'Ouest. En cela, il a invité les divers participants à faire des propositions concrètes afin de faire le pari du Mali.

Le président de la République a rappelé qu'au cours des dernières années, l'ensemble du peuple malien s'est mobilisé pour la consolidation de la paix au Mali. « Les Maliens sortent d'une période d'insécurité et d'incertitude, plus forts et déterminés à construire un meilleur avenir pour tous », a-t-dit. Avant d'ajouter : « poussé par cette volonté, le gouvernement a développé et mis en place une série de réformes pour faciliter l'investissement, l'entrepreneuriat et la création d'emplois dans le but de promouvoir et libérer tout le potentiel économique du pays ».

En outre, Ibrahim Boubacar Keïta fait valoir que l'agriculture et l'élevage se transforment en agrobusiness et nourrissent toute la sous-région, l'énergie joue son rôle support de la croissance industrielle. « Autant d'atouts à valoriser et développer, autant de défis que le peuple malien est prêt à surmonter, entrainé par une jeunesse dynamique et motivée », a-t-il souligné.

Cette première édition de cet événement international gagne en mobilisation. En témoigne la forte présence des patronats africains et du monde entier, d'éminentes personnalités du monde économique et financier, de bailleurs de fonds, d'investisseurs internationaux. Plus de 500 participants seront rassemblés autour de projets ambitieux pour l'émergence du Mali et la création de modèles innovants de partenariats win-win en Afrique.