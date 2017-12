Sénégal: Aibd/Ailss - Un changement d'échelle à tous les niveaux

En migrant de l'Aéroport international Léopold Sédar Senghor (Ailss) à l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd), le Sénégal a opéré à un changement d'échelle qui renseigne sur l'ambition de ses autorités de faire de Dakar une plaque tournante et un point préférentiel d'escale technique en Afrique, pour les trafics aériens, d'Europe et des Amériques.

Entre le nouvel aéroport international Blaise Diagne (Aibd) et l'ancien aéroport Léopold Sédar Senghor (Ailss), la différence n'est pas que de nom et de lieu d'implantation, elle est surtout dans les mensurations. Superficies, pistes, parking-avions, aérogare, capacité... En tout, l'Aibd est à des années lumières de l'Ailss. Tout est plus grand. Ce qui traduit, au passage, la volonté des autorités de faire changer de dimension le Sénégal dans le domaine aéroportuaire.

D'abord, en termes de superficie, Aibd fait cinq fois qu'Aills. Le nouvel aéroport s'étale sur 4.500 hectares (2.500 hectares pour l'instant dans sa première phase) contre 800 hectares pour l'ancien aéroport. La piste principale fait 3,5 kilomètres de long pour 75 mètres de large à l'Aibd contre 3,4 km de long pour 60 mètres de large à l'Ailss. Pour les taxiways, ils font 12,5 km de linéaire à l'Aibd pour 7 sorties contre seulement 3 km de linéaire à Ailss pour une seule sortie. Les parkings avions sont au nombre de 79 au nouvel aéroport contre 35 à l'ancien aéroport.

Le changement d'échelle est encore plus frappant si on compare les deux aérogares. Celle de l'Aibd s'étale sur 42.000 m2 avec deux niveaux en plus d'une mezzanine et six passerelles télescopiques, alors que celle de l'Ailss ne mesure que 21.000 m2 et n'a qu'un seul niveau et aucune passerelle télescopique. En termes de capacité, l'Aibd est conçu pour accueillir 3 millions de passagers par an, 50.000 tonnes de fret par an, pour enregistrer 80.000 mouvements d'aéronefs par an et dispose d'un parking auto de 700 places, plus 60 bus et 60 taxis. Tandis que l'Ailss n'a une capacité que de 1,5 million de passagers par an, une zone fret de 25.000 tonnes par an pour 40.000 mouvements d'aéronefs par an et un parking auto de 300 places.