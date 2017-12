Sénégal: Aibd - Un aéroport de type modulaire

Aibd est de type modulaire, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité d'extension de la plateforme. Il a une capacité de 3 millions de passagers avec possibilité de faire une extension jusqu'à 10 millions passagers.

Le nouvel aéroport aura également un niveau de qualité de service B, conformément aux critères de l'Association internationale du transport aérien (Iata) et répond aux standards de modernité et de sûreté les plus récents pour répondre aux attentes des compagnies aériennes, des grands groupes de fret et des passagers. Il est réalisé sur une superficie de 2.500 ha mais le périmètre réservé à la zone aéroportuaire s'étire sur 4.500 ha en perspective de l'extension de l'aéroport. En comparaison, l'aéroport Léopold Sédar Senghor ne fait que 8 ha. L'emprise de la phase 1, de 2.500 ha, est divisée en trois zones : la zone de la commune de Diass dépendant du département de Mbour (965 ha) ; la zone de la commune de Keur Moussa relevant du département de Thiès (545 ha) ; la zone de la forêt classée de Diass (1090 ha).

Au total, 43 % du site est situé dans la zone de la forêt classée de Diass. Le projet a nécessité le déclassement d'une partie de cette forêt sur une superficie de 907,35 ha. Les deux portions restantes de la forêt classée ont une superficie de 952,64 ha.

Le choix du site de l'aéroport s'est basé sur une analyse multicritères de 10 sites potentiels, tenant compte des considérations opérationnelles, techniques, environnementales, sociales et économiques. Des aspects urbains et sociaux ont été définis puis appréciés pour trois sites sélectionnés. Le site aéroportuaire, retenu comme le site où le déplacement de populations est minimisé, présentait la plus faible densité de population et requerrait un minimum de terres à exproprier totalement ou partiellement.

Le site présentait de multiples avantages en raison de la très bonne qualité du sol du point de vue géotechnique, de la bonne qualité des infrastructures et réseaux existants et de la bonne desserte aéronautique.