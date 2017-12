La première édition de la coupe « Tin-Taani » du Conseil régional de l'Est qui a mis aux prises les cinq équipes de la région s'est achevée en apothéose, le samedi 2 décembre 2017 à Fada N'Gourma, avec le sacre du Gourma aux dépens de la Kompienga sur le score de 2 buts à 0.

La finale, placée sous la présidence du ministre en charge des mines et des carrières, Oumarou Idani, est partie sur des chapeaux de roue. Le Gourma, pendant le premier quart d'heure, a multiplié les offensives sans parvenir à scorer face à la Kompienga, moins entreprenante, mais solide derrière. Progressivement, le jeu va s'équilibrer et c'est un score nul et vierge qui viendra sanctionner la première partie. En seconde période, l'attaquant Jonathan Thiombiano du Gourma, d'une tête rageuse, trompe le gardien de la Kompienga et porte le score à 1 but à 0 (49e). Touchée, l'équipe adverse va finalement couler dans les ultimes secondes des arrêts de jeu en encaissant un second but, une réalisation de Edmond Natama.

Pour son sacre, le Gourma a reçu en plus du trophée, un jeu de maillots, deux ballons et une enveloppe de 100 000 Franc CFA. La Kompienga, finaliste malheureuse, s'est consolée avec une enveloppe de 75 000 Franc CFA, un jeu de maillots et un ballon. Les trois autres équipes, à savoir la Gnagna, la Komondjari et la Tapoa, classées respectivement 3e, 4e et 5e, ont reçu chacune un ballon et un jeu de maillots. La Tapoa, l'équipe fair-play, s'est vue octroyée une enveloppe de 20 000 F CFA. Au titre des récompenses individuelles, les deux meilleurs buteurs ont empoché chacun, la somme de 50 000 F CFA, remis par le coparrain de la rencontre, le maire de Fada N'Gourma Jean-Claude Louari. Emerveillé par le spectacle, le ministre Idani, a salué l'esprit de fair-play qui a prévalu tout au long du match.

Au-delà de cette finale, a soutenu Oumarou Idani, le tournoi a permis aux jeunes, venus des quatre coins de la région de se retrouver, de se rassembler et de se frotter. «Nous sommes très satisfaits de la mobilisation et de l'engouement autour du tournoi », a-t-il apprécié. Pour lui, le Gulmu regorge d'immenses talents qui peuvent jouer les premiers rôles au niveau national à condition que le tournoi soit pérennisé. L'initiateur de la compétition, le président du Conseil régional de l'Est, Paripouguini Lompo, a exprimé, lui aussi sa satisfaction. «Nous avons créé ce cadre pour susciter un brassage entre les jeunes. Nous ambitionnons de mettre en place une équipe régionale qui va aller en compétition au plan national », a-t-il conclu.