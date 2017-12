Sénégal: Aibd - Un budget global 9,2 milliards de FCfa

Le budget global de réalisation du Plan révisé de réinstallation s'élève à 9,2 milliards de FCfa.

Ce montant inclut les compensations collectives et privées qui totalisent 7,2 milliards de FCfa et les coûts associés aux mesures de développement et autres dépenses qui s'élèvent à 460 millions de FCfa. Le choix du site de l'aéroport s'est basé sur une analyse multicritères de 10 sites potentiels, tenant compte des considérations opérationnelles, techniques, environnementales, sociales et économiques.

Des aspects urbains et sociaux ont été définis puis appréciés pour trois sites sélectionnés. Le site aéroportuaire, retenu comme le site où le déplacement de populations est minimisé, présentait la plus faible densité de population et requerrait un minimum de terres à exproprier totalement ou partiellement.

Le site présentait de multiples avantages en raison de la très bonne qualité du sol du point de vue géotechnique, de la bonne qualité des infrastructures et réseaux existants et de la bonne desserte aéronautique.