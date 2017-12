Sénégal: Relogement des populations affectées par l'aéroport - La diplomatie et l'ouverture d'esprit de l'administration saluées

Malgré la sensibilité et la complexité de la question, l'aspect humain du relogement des villages affectés par l'aéroport a été géré avec une pédagogie saluée de tous.

Le premier contact a été difficile. La délégation conduite par le gouverneur de la région de Thiès a été accueillie sur le site de l'aéroport international Blaise Diagne construit sur l'emplacement de trois villages par une population hostile. Armés de bâtons, des machettes, les habitants des villages de Mbadate, Kessoukhat et Kathialit attendaient de pied ferme l'autorité administrative qui a fait preuve de diplomatie. Celle-ci qui dispose du monopole de la violence légale a géré ce dossier complexe, sensible avec tact. « Les populations des trois villages affectées par le projet de construction de l'aéroport international Blaise Diagne ont copieusement hué la délégation et nous menaçaient avec des gourdins », rappelle le gouverneur de Thiès, Amadou Sy. Malgré cet accueil hostile, il a usé du cousinage à plaisanterie pour détendre l'ambiance. « Le toucouleur que je suis leur a fait comprendre qu'il a sa disposition la réserve de GMI, la gendarmerie et l'armée et que ce n'est pas quelques personnes armées de bâtons qui peuvent nous apeurer et que ce n'était pas la meilleure solution », souligne le gouverneur de Thiès qui salue le travail de son collègue, l'actuel gouverneur de Dakar, Mouhammed Fall et tous les services techniques concernés.

Un moment, la tension était vive, elle était même à son paroxysme avec le délogement forcé des habitants du village de Mbadate en mars 2013 vers le site de recasement. Cette situation avait installé la psychose au sein des populations des deux autres villages que sont Kessoukhat et Kathialit. Elles s'attendaient à être déplacées manu militari à tout moment. Les travaux à effectuer dans cette partie du site notamment le giratoire de Kessoukhat et le mur de clôture étaient bloqués parce que les ouvriers n'osaient pas s'aventurer dans les villages impactés. Donc, les risques de confrontation étaient réels.

Malgré ce climat hostile, l'administration et les autorités de l'aéroport international Blaise Diagne ont toujours privilégié la concertation. Elles n'ont jamais fermé la porte des négociations même quand les populations ont rompu le dialogue. Elles ont été même compréhensives. « On peut bien comprendre la réaction des habitants de ces villages. Ils ont habité dans cet espace pendant des siècles. Leurs ancêtres y sont enterrés et ils ont tissé des liens particuliers avec cet environnement. Leur demander de tout quitter, on peut comprendre les difficultés, leurs réticences, voire leur refus. A plusieurs reprises, mon prédécesseur le gouverneur actuel de Dakar, Mouhammed Fall et les commissions se sont heurtés aux populations. Mais ils ont tenu bon et ont continué avec le préfet Baldé le processus même si les choses n'avaient pas beaucoup bougé », déclare M. Sy. Cette posture vaut à l'administration des félicitations et a permis de renouer le dialogue qui a abouti à la signature d'un protocole d'accord autour de 18 points. « Le gouverneur, le préfet ont joué un important rôle. Ils n'ont pas usé de la force étatique et ont plutôt mis en avant le dialogue, la concertation et l'ouverture. Cet état d'esprit a toujours prévalu et a fait beaucoup progresser les négociations. Leurs efforts et les nôtres ont abouti à ce résultat », salue Imam Mbaye Niang, un des médiateurs dans cette affaire.

Fibre patriotique

Parfois, l'autorité administrative a chatouillé la fibre patriotique des réfractaires pour les convaincre de rejoindre le site de relogement. « J'ai dit aux populations que je comprends leur situation parce que je suis né dans un village où mon père est enterré et ma maman qui vit à côté attend d'y être enterrée et qu'un beau jour si on se levait pour me demander de tout quitter ; personnellement j'allais avoir la même réaction qu'eux. Mais je leur ai fait comprendre que si elles ne sont pas capables de donner leurs terres pour le développement du Sénégal, je suis en droit de douter qu'elles puissent donner leurs fils pour défendre ce pays alors qu'il y a des Sénégalais qui donnent leurs fils pour la défense de ce pays », rappelle Amadou Sy. « A mon humble avis, cet argument a été décisif parce qu'on leur demandait non pas de donner leurs terres mais de s'associer dans le projet de l'aéroport dans lequel les avantages vous profiteront », ajoute-t-il.

L'ouverture d'esprit de l'administration dans la gestion de ce dossier est saluée. Hélène Tine souligne que l'autorité administrative a accepté que d'autres personnes interviennent pour trouver un compromis dynamique alors d'habitude, elle est jalouse de ses prérogatives. « Je remercie les autorités administratives (le gouverneur et le préfet de Thiès, le sous-préfet de Pout et tous les services techniques) et celles de l'Aibd pour leur ouverture d'esprit. J'ai eu beaucoup d'écoute de leur part. Cette posture a permis de trouver des solutions aux problèmes », témoigne le député Hélène Tine qui était chargée au nom de l'Assemblée nationale de faire le suivi de l'accord.

Le 8 mai 2015, l'Aibd et le Collectif pour la défense des intérêts des villages de la commune de Keur Mousseu ont signé un protocole d'accord obtenu grâce à l'implication décisive de la Commission de l'urbanisme, de l'habitat et de l'équipement de l'Assemblée Nationale et du Forum Civil, après deux jours d'intenses négociations présidées par le gouverneur de la région de Thiès, Amadou Sy. L'accord prévoit la revalorisation des impenses agricoles, la mise à disposition des terres de cultures pour permettre aux Populations affectées par le projet (PAP) de poursuivre leurs activités agricoles, la libération immédiate des emprises dont l'occupation par les villageois gêne considérablement l'évolution des travaux. Pendant plus de dix ans, il était presque impossible de réunir le collectif et les responsables de l'AIBD autour d'une même table. Sur les questions qui restent en suspens comme l'emploi des jeunes, le gouverneur de Thiès rassure. Il rappelle que tous les textes du Sénégal prévoient qu'à diplôme égal, les enfants du terroir sont prioritaires et pour les autres emplois qui ne nécessitent pas une qualification professionnelle particulière, ils ne seront pas laissée en rade.