Ile Maurice: Soodesh Callichurn - «Seulement 15 % des employés du privé sont syndiqués»

Selon le syndicaliste, le PRB opère dans une structure «très rigide». «C'est uniquement une plateforme de consultation, et non une plateforme ancrée dans l'Employment Relations Act. Le PRB ne fait qu'écouter ce que les syndicalistes ont à dire», déplore Narendranath Gopee.

Le ministre s'exprimait lors des célébrations des 60 ans de la Federation of Civil Service and Other Unions (FCSOU), à Coromandel, ce jeudi 7 décembre. Il a indiqué que lorsque l'Employment Relations Act sera amendée, «on va mettre en place tous les paramètres pour promouvoir la collective bargaining (NdlR, négociation collective entre employeurs et employés). Cela va encourager les employés à se faire syndiquer».

