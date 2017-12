Ile Maurice: Commission de l'océan Indien - Deux jours pour trouver un accord sur la sécurité maritime

De l'optimisme à en revendre. C'est la posture de deux institutions phares du pays, la Banque centrale et la… Plus »

Quatre thèmes seront abordés aujourd'hui pour aboutir à une conclusion positive et unanime sur la marche à suivre concernant la sécurité maritime. «Nous voulons établir une coordination entre tous les pays présents afin de combattre le terrorisme et le piratage en mer.»

Une rencontre qui réunit les membres de différents pays d'Afrique, de l'Union européenne et de la COI sur le thème de la sécurité maritime pour les pays d'Afrique de l'Est, du Sud et de l'océan Indien. «Cela fait suite à la décision des ministres de confronter les points de vue de plusieurs États afin de trouver une solution commune entre les différentes parties», a fait ressortir Hamada Madi, secrétaire général de la COI.

