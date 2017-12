Madagascar: Programme FEC - Le FMI accorde les 44,5 millions de dollars

Il servira à garantir le financement et l'effectivité des nouvelles initiatives pour les années… Plus »

« Le FMI a constaté la continuité de la mise en œuvre des différentes réformes et d'importantes réalisations du gouvernement dans le cadre de ce programme. Tous les critères de réalisations fixées pour fin juin ont été respectés. La reprise graduelle de l'économie, avec une croissance solide et une stabilité macro-économique n'est que le résultat palpable de ces efforts », a déclaré la ministre Vonintsalama Andriambololona.

« Tous les critères de réalisations quantitatifs et tous les objectifs indicatifs ont été atteints en fin juin 2017, et le programme structurel progresse aussi », indique le communiqué du FMI. L'examen du dossier Madagascar est passé comme une lettre à la poste. « Contrairement aux évaluations précédentes, le Conseil d'administration de cette institution n'a pas tenu de réunion formelle. Il a arrêté ses décisions selon la procédure dite du défaut d'opposition », a déclaré Alain Hervé Rasolofondraibe, gouverneur de la Banky foiben'i Madagasikara (BFM) hier.

Le gouvernement passe le test encore une fois. Après quelques mois d'âpres négociations et plusieurs mois de réformes, le gouvernement malgache a reçu le feu vert du Fonds monétaire international (FMI) pour la continuité du programme Facilité élargie de crédit (FEC). Le conseil d'administration de cette institution a donné son accord, hier, pour le décaissement de la troisième tranche au titre de ce programme triennal. C'est la ministre des Finances et du budget, Vonintsalama Andriambololona qui l'a annoncé, hier même devant la presse. Le déblocage du crédit d'un montant de 44,5 millions de dollars devait se faire dans les prochains jours. Ce qui porte le total de décaissement à 174,1 millions de dollars.

