Madagascar: Exposition - 20/20 par Hay Kanto

Ces trois artistes ne sont plus à présenter dans l'univers de la peinture malgache. Chacun a son style. Pour cette occasion, certains d'entre eux ont laissé libre leur inspiration pour explorer d'autres techniques. « Je me suis exprimé plus abstrait tout en gardant mon style d'aquarelle. Le résultat me plaît », explique R. Dzery. Les supports en papier journaux de Dina Rabearivelo accrochent le regard avec les différents sujets apposés dessus, et les peintures acryliques de Ranarivony pétillent sous les yeux. Les travaux des trois peintres évoquent la culture malgache dans toute sa splendeur. Ces œuvres restent exposes jusqu'au 23 décembre.

R. Dzery, Dina Rabearivelo et Ranarivony, trois artistes peintres ont répondu présent à l'invitation de l'association Hay Kanto pour conjuguer leur talent dans le cadre d'une exposition intitulée « Hay Kanto 20/20 ». C'est une des différentes manières de marquer en beauté le 5e anniversaire de l'établissement Dzama Cocktail Café à Ivandry. Plus de deux cent cinquante beaux tableaux jalonnent les différentes pièces de ce lieu exaltant les arômes locaux dans tous les sens du terme.

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.