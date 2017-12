Afrique: Trente-sept pays ont besoin d'une aide alimentaire extérieure, selon la FAO

Au Bangladesh, trois inondations soudaines survenues cette année ont gravement endommagé les cultures de riz. La production nationale de riz paddy dans ce pays d'Asie du Sud devrait connaître un important déclin et atteindre son niveau le plus bas en l'espace de cinq ans.

La sécheresse est le principal problème de l'Afrique de l'Est. Selon les estimations, près de 8,5 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire en Ethiopie, en particulier dans la région Somali. Des saisons pluvieuses défavorables ont contribué à réduire la production alimentaire et animale au Kenya, où près de 2,6 millions de personnes sont confrontées à une situation de grave insécurité alimentaire.

Dans certaines régions, les conditions climatiques défavorables ont également des conséquences néfastes sur la production alimentaire des fermes, avec notamment la sécheresse qui a sévi en Afrique de l'Est et les inondations qui ont touché certaines régions de l'Asie.

Les cas de faim chronique persistent également dans les pays touchés par la guerre tels que l'Afghanistan - où le nombre de personnes fuyant leurs domiciles a augmenté cette année et 7,6 millions de personnes font maintenant face à une situation d'insécurité alimentaire modérée ou grave - l'Iraq, où 3,2 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire, et la Syrie, où 6,5 millions de personnes souffrent de la faim.

Le rapport souligne des répercussions similaires dues au conflit dans le Nord du Nigéria- où 3 millions de personnes ont besoin d'une intervention d'urgence qui devra également être en mesure de protéger leurs moyens d'existence - et au Soudan du Sud, où malgré des récoltes récentes, près de 45% de la population (ou 4,8 millions de personnes) sont en situation d'insécurité alimentaire et le nombre de celles se retrouvant en situation d'urgence ont doublé par rapport à l'année dernière.

Selon les estimations, près de 7,7 millions de personnes devraient se retrouver confrontées à une situation d'insécurité alimentaire aiguë en RDC, un pays qui accueille plus de 200.000 réfugiés venus des pays voisins, ainsi que plus de 4 millions de déplacés internes. Les agriculteurs vivant dans les régions du Kasaï et de Tanganyika, lourdement affectées par le conflit, ont signalé une baisse des plantations.

Les conflits en cours continuent d'être un facteur clé des situations de grave insécurité alimentaire en ayant notamment provoqué des conditions proches de la famine dans le Nord du Nigéria, au Soudan du Sud et au Yémen. Ils ont également entraîné une généralisation des souffrances liées à la faim en Afghanistan, en République centrafricaine (RCA), en République démocratique du Congo (RDC) et en Syrie.

L'abondance des récoltes céréalières contribue à maintenir les réserves alimentaires mondiales mais la sécheresse, les inondations et les conflits prolongés ont intensifié et fait perdurer l'insécurité alimentaire.

Trente-sept pays, dont 29 se trouvant en Afrique, ont besoin d'une aide alimentaire externe, a mis en garde jeudi l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) dans son dernier rapport sur les 'Perspectives de récolte et la situation alimentaire'.

