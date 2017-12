Ile Maurice: Période festive - La police augmente ses effectifs pour assurer la sécurité routière

De l'optimisme à en revendre. C'est la posture de deux institutions phares du pays, la Banque centrale et la… Plus »

Les opérations ont d'ailleurs déjà débuté. Les artères principales et les régions côtières sont les plus ciblées. «Les opérations crackdown sont faites pendant un laps de temps, soit trois heures à un endroit, et ensuite l'équipe bouge vers un autre.» Et d'ajouter que «les gens se trompent s'ils croient que les opérations seront effectuées qu'à des endroits spécifiques comme Flic-en-Flac et Grand-Baie. Les policiers veilleront au grain. Nous serons intransigeants envers ceux qui conduisent en état d'ébriété», nous confie le responsable de communication de la police.

Environ 400 officiers de la Traffic Branch seront mobilisés. Ce département de la police travaillera de concert avec toutes les autres unités notamment l'Emergency Response Service, la Police, la Divisional Support Unit, la Special Mobile Force et la Special Supporting Unit. «Nous aurons en moyenne une dizaine d'officiers de chaque division. Pendant les fêtes, nous aurons à peu près deux tiers de nos effectifs en opération de façon rotative.» Ajouté à cela, plus de 170 motards seront déployés à travers l'île.

