Angola: Analyse de la proposition législative sur l'Administration centrale et locale de l'Etat

La République d'Angola et les Emirats arabes unis négocient la signature d'une convention fiscale visant… Plus »

Raul Lima a déclaré que le même jour (18) aura lieu la première réunion plénière du Groupe interparlementaire pour l'évaluation de la réglementation du même groupe, la composition des groupes nationaux de suivi et des groupes d'amitié et de solidarité.

Selon le parlementaire, lors de la troisième réunion ordinaire, les députés examineront le projet de Loi modifiant la Loi n° 2/17 - loi organique de l'Entité régulatrice de la Communication Sociale en Angola (ERCA), et éliront les membres du Conseil d'administration de cette entité, indiqués par le parti MPLA et la coalition CASA-CE.

Luanda — Le projet de loi sur l'Autorisation législative permettant au Président de la République d'Angola, en sa qualité de chef du gouvernement, de légiférer sur l'abrogation du Régime de Délimitation et de la Coordination de l'action de l'Administration centrale et locale de l'Etat, sera examiné le 18 décembre par l'Assemblée nationale.

