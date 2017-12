Angola: L'ONU soutient le pays dans l'élimination de la discrimination contre les personnes séropositives

La République d'Angola et les Emirats arabes unis négocient la signature d'une convention fiscale visant… Plus »

Dans ce contexte, l'ONU soutient l'Angola pour accélérer les priorités de la Déclaration politique de 2016 sur le VIH et les droits humains, en réduisant les nouvelles infections chez les adolescents, ce qui réduit la stigmatisation et la discrimination, l'atténuation de l'impact des populations clés et améliore la communication et la coordination d'une réponse multisectorielle.

Cette déclaration a été faite par le coordonnateur résident des Nations Unies en Angola, Paolo Balladelli, au cours de son intervention de jeudi au workshop sur la stigmatisation et la discrimination en matière de droits de l'homme, une initiative de l'Union européenne, de l'ONUSIDA et de l'Ansaso.

