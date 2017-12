Angola: Le pays et les Emirats arabes unis analysent un partenariat stratégique

Luanda — L'analyse des mécanismes de relance du partenariat stratégique entre l'Angola et les Emirats arabes unis a marqué jeudi la rencontre entre le Président de la République d'Angola, João Lourenço, et le cheikh de la région ouest de ce pays du golfe Persique, Hamdan Bin Zayed Bin Sultan Al Nahyan.

PR, João Lourenço (à dr.), durant se réunit avec le cheikh Hamdan Bin Zayad Al Nahyan

A l'issue de la réunion d'une heure et 15 minutes, le ministre angolais des Relations extérieures, Manuel Augusto, a déclaré aux journalistes que la relance du partenariat impliquait également l'attraction des investissements des Emirats arabes unis vers l'Angola.

Selon le ministre, l'objectif est de rechercher des partenariats stratégiques ayant des moyens financiers et des connaissances, afin d'encourager la mise en œuvre des programmes inclus dans le plan de développement de l'exécutif angolais.

Le chef de la diplomatie angolaise a déclaré qu'il existait déjà, entre les deux pays, des accords paraphés, d'où la nécessité d'identifier des projets réalisables et, par la suite, de créer des mécanismes pour leur mise en œuvre.

Le cheikh Hamdan Bin Zayed Bin Sultan Al Nahyan séjourne depuis mercredi à Luanda dans le cadre d'une visite officielle de deux jours en Angola.

Les Emirats arables unis possèdent les sixièmes plus grandes réserves de pétrole du monde et l'une des économies plus développées du Moyen-Orient.

Ce pays du golfe Persique a la trente-sixième économie la plus importante au taux de change du marché mondial et est l'un des pays plus riches du monde en termes de produit intérieur brut (PIB).