Angola: Vers une convention fiscale entre le pays et les Emirats arabes unis

L'analyse des mécanismes de relance du partenariat stratégique entre l'Angola et les Emirats arabes unis a… Plus »

Concernant la visite officielle de deux jours du monarque arabe, Joaquim do Espírito Santos l'a considérée comme très importante pour les deux parties, vu qu'il s'agissait d'un dignitaire des Émirats arables unis", qui abordera des questions pertinentes du forum politique et économique avec le Président d'Angola, João Lourenço.

"il s'agit d'un accord stratégique assez favorable pour l'Angola, qui vise à trouver des voies et moyens pour accélérer la croissance économique et le développement du pays, vu que les Emirats sont un bon partenaire, ayant une vaste expérience dans les domaines des transports, énergie, tourisme, commerce et industrie", a souligné le diplomate.

C'est ce qu'a déclaré mercredi à la presse le directeur pour l'Afrique et Moyen orient du Ministère des Relations extérieures d'Angola, Joaquim do Espírito Santos, à l'arrivée à Luanda du cheikh de la région ouest des Emirats arabes unis, Hamdan Bin Zayed Bin Sultan Al Nahyan.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.