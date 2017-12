Madagascar: Sambava - Trois exécutions dans une chasse à l'homme

Cette série d'actes de vindicte populaire a secoué la commune rurale de Mahasoa, située à 70 kilomètres au Nord du chef-lieu de district de Sambava, après que sept bandits brandissant tout un arsenal d'armes blanches ont fait parler d'eux dans la nuit de dimanche à lundi. À 20 heures tapantes, cette escouade de brigands s'est abattue sur Mahasoa pour tenir en respect les villageois à coups de sagaies, coutelas, haches et lance-pierres. Pris par surprise, les hommes du village n'ont pas pu tenir tête aux assaillants. Face aux menaces, les femmes et les enfants ont été contraints d'évacuer les lieux, abandonnant leurs biens aux malfaiteurs. Proies de choix pour la bande, deux producteurs d'or vert ont été les cibles de virulents assauts. Sabrée, l'une des victimes se trouve dans un état préoccupant.

