Tunisie: Jhinaoui effectue une visite en Indonésie

Le ministre des Affaires étrangères, Khemaïes Jhinaoui, effectue une visite de travail en Indonésie les 7 et 8 décembre, à l'invitation de son homologue indonésienne, Retno Marsudi, pour participer à la 10e session du Forum de Bali pour la Démocratie à Jakarta. Des représentants de 60 pays et de plusieurs organisations régionales et internationales sont attendus à ce forum.

Jhinaoui prononcera un discours à l'ouverture du forum sur les résultats du «Forum démocratique - Bali : Conférence de Tunis», tenu le 2 octobre à Tunis, a indiqué un communiqué du ministère. La participation de la Tunisie à la 10e session du Forum de Bali pour la démocratie atteste du respect de l'Indonésie à l'expérience démocratique tunisienne qui a réussi à renforcer la sécurité et la paix sociale et impulser le développement moyennant consensus et dialogue, souligne le communiqué. Le ministre devra effectuer une série d'entretiens avec son homologue indonésienne et nombre de hauts responsables indonésiens.

Les moyens de renforcer les relations de coopération entre les deux pays et de les diversifier dans tous les domaines ainsi que le suivi des résultats de la 10e session de la commission mixte tuniso-indonésienne, tenue à Tunis au début du mois d'octobre, seront au centre de ces entretiens. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a effectué le 2 octobre dernier une visite de travail en Tunisie, à l'invitation du ministre des Affaires étrangères, Khemaïes Jhinaoui.

Les deux ministres ont coprésidé l'ouverture des travaux de la 10e session de la Commission mixte tuniso-indonésienne consacrée à l'impulsion des relations bilatérales et les moyens de les consolider dans les différents domaines.