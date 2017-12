Algérie: Macron - Hier à Alger, aujourd'hui à Doha

Ils reprochent au petit Etat gazier de soutenir des groupes islamistes radicaux, ce que Doha réfute, et de se rapprocher de l'Iran, grand rival régional de Riyad. Le Qatar accueille depuis longtemps sur son sol des leaders des Frères musulmans et a soutenu les mouvements du Printemps arabe.

Il y a six mois, l'Arabie Saoudite, Bahreïn, les Emirats arabes unis et l'Egypte ont rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar et fermé leurs liaisons aériennes et maritimes ainsi que la seule frontière terrestre de l'émirat (avec l'Arabie).

La crise du Golfe, qui oppose le Qatar à l'Arabie saoudite et ses alliés depuis six mois, devrait également figurer au centre des échanges. Soucieuse de ménager toutes les parties, dont le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salmane, Emmanuel Macron devrait réaffirmer la position «médiane» de la France, selon l'Elysée.

Ils devraient aussi signer plusieurs contrats dont «la maturité est proche», selon l'Elysée. Parmi eux pourraient figurer l'achat par Doha de 12 nouveaux avions de combat Rafale (groupe Dassault) et la concession du métro de Doha aux groupes Ratp et Keolis, pour quelque 3 milliards d'euros selon la presse économique.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.