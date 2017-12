S.E.M Tang Weibin a promis faire tout son possible à continuer à porter les relations Sino-ivoiriennes à un niveau encore plus élevé.

L'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire a rendu hommage, ce jeudi 7 décembre 2017, à l'équipe nationale de Taekwondo dudit pays, aux Grands prix d'Abidjan 2017 et coupe du monde. Au cours de cette compétition, les athlètes chinois qui s'est déroulée du 2 au 7 décembre 2017, à Abidjan. « Jusqu'au 3 décembre 2017, l'Equipe nationale chinoise a gagné une médaille d'or dans la compétition Femmes 67- kilos et une médaille de bronze dans la compétition Femmes 67+ kilos », indique une note de l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire. Aussi faut-il ajouter que concernant la coupe du monde, chez les dames par équipe la Chine a remporté la médaille d'Or tout comme en mixte également.

Conduite par Guan Jian Min, président de l'Association nationale chinoise de Taekwondo, chef des entraineurs de l'équipe nationale de Taekwondo, les athlètes venus du pays de l'Empire du milieu ont été reçu dans les locaux de leur ambassade par S.E.M Tang Weibin, ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire.

Le diplomate chinois a tenu à exprimer au nom de l'ambassade et de la communauté chinoise vivant en Côte d'Ivoire ses « félicitations les plus chaleureuses, et ses salutations distinguées » à l'équipe de son pays. « Chers athlètes, avec vos labeurs et vos sœurs, vous avez remporté l'honneur et les applaudissements pour votre mère patrie », a-t-il soutenu.

Avant d'affirmer avec beaucoup de fierté : « Lors des entrainements comme durant des compétitions, nos athlètes ont tous combattu pour l'honneur du pays, montré leur courage, essayé de s'affranchir de leurs limites, manifesté leur esprit professionnel en tant que sportif, témoigné leur amour patriotique, et écrit de nouvelles pages dans l'histoire de l'équipe chinoise que la scène de compétition sportive internationale ».

C'est donc à juste titre que S.E.M Tang Weibin a rappelé que depuis sa création 1995, l'équipe nationale chinoise de Taekwondo a participé à deux jeux olympiques, des championnats, des coupes du monde et bien d'autres compétitions internationales en remportant de nombreuses victoires. « Lors des J.O de Rio en 2016, elle a gagné deux médailles d'or, de la catégorie féminine des plus de 67 Kg et de la catégorie masculine des 58 Kg, gagnant la première médaille d'or dans la catégorie masculine », a-t-il rappelé.

Selon l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire, la présence de l'équipe nationale de Taekwondo de son pays, aux grands prix d'Abidjan offre une grande opportunité d'échanges et de partage d'expériences aux deux équipes nationales. A propos des échanges sur plan sportif entre la Chine et la Côte d'Ivoire S.E.M Tang Weibin a également rappelé que son pays à soutenu le projet de stade Olympique d'Ebimpé, de 60.000 places et d'un coût total de 750 millions de RMB.

Après avoir reconnu que ces dernières années, la coopération Sino-ivoirienne s'est développé dans les domaines politique, économique, culturel, éducatif, agricole et de la santé, S.E.M Tang Weibin a promis faire tout son possible à continuer à porter les relations entre ces deux pays à un niveau encore plus élevé.

Il faut signaler que l'équipe nationale de Taekwondo de Côte d'Ivoire et son président Cheick Daniel Bamba ainsi que le ministère des Sports et des Loisirs ont pris part à cette cérémonie d'hommage.