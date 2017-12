Cote d'Ivoire: Ligue1 9e journée - La belle opération des "Yéyés" du Stade d'Abidjan

Dans le bas du tableau, la Soa, bon dernier et l'As Tanda qui courent toujours après leur premier succès en Ligue1, vont tenter de réaliser l'exploit respectivement devant le Wac et le Fc San Pedro.

Au stade de la paix de Bouaké, les poulains du président Issa Diabaté qui avaient l'occasion d'inquiéter l'Asec mimosas et l'Afad respectivement leader et dauphin du championnat, n'ont pas eu les armes nécessaires pour renverser la tendance sur leurs installations.

« On a essayé d'apporter un peu plus après la victoire de la 8e journée. Avec les recrutements, il fallait arrêter l'hémorragie et ensuite chercher à construire. En défense, les automatismes sont en train de venir progressivement. Pendant la trêve, on va se pencher sur notre division offensive », a indiqué le coach-adjoint du Stade, Traoré Laciné.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.