Ghana: Secteur cacao en Côte d'Ivoire et au Ghana - Bientôt une stratégie commune financée par la BAD et la Banque mondiale

Mamadou Sangafowa Coulibaly a rappelé que c'est grâce à cet outil que la Côte d'Ivoire a pu se débarrasser des quatre « structures budgétivores » (Bcc, Fdpcc, Arcc, Frc) pendant la phase de libéralisation et qui ne permettaient de fixer que des prix indicatifs sans pouvoir garantir un minimum garanti et conséquent aux producteurs.

Relativement au Conseil du café-cacao (Ccc), le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a indiqué que l'institution est efficace, même si elle a besoin que ses compétences humaines et techniques peuvent soient renforcées. Il a pris acte des remarques faites concernant la mission d'entretien des pistes et a instruit les dirigeants du Ccc de regarder de plus près le choix des zones les plus importantes dans la production cacaoyère.

Le commissaire du gouvernement a profité de l'occasion pour les sensibiliser sur l'urgence de diversifier les partenaires en s'intéressant aux nouveaux pays émergents dont la Chine et l'Inde sans toutefois négliger les clients traditionnels. Il a reconnu la difficulté qu'éprouvent les pays producteurs à peser sur le marché parce que la demande ne peut être clairement évaluée comme l'offre, d'autant plus que les acheteurs appliquent un black-out total sur les stocks dont ils disposent.

Mamadou Sangafowa Coulibaly a indiqué que la Banque africaine de développement (Bad) et la Banque mondiale sont prêtes à financer le plan commun en préparation par le Conseil du café-cacao de Côte d'Ivoire et le Cocobod du Ghana, pour « passer du statut de price taker à celui de price maker ».

Le ministre Mamadou Sangafowa Coulibaly de l'Agriculture et du Développement rural a révélé mercredi, qu'une stratégie commune est en cours d'élaboration par la Côte d'Ivoire et le Ghana en vue de se doter des moyens d'influencer les cours du cacao. Il s'exprimait à la faveur d'une séance de question orale avec débat à l'Assemblé nationale présidée par Lacina Koné, vice-président du Parlement, suite à une demande formulée par le député M'Bolo Nando Martin du groupe parlementaire Vox Populi.

