Cote d'Ivoire: Télécommunications - Les opérateurs de téléphonie invités à offrir des services de qualité

« Les opérateurs de téléphonie ont des obligations de couverture de la population nationale en services de téléphonie voix et en services de transmission de données et d'accès à internet. En plus, ils ont obligation de qualité de services, portant sur la disponibilité du réseau, l'accessibilité, la continuité et l'intégrité du service. Le respect strict par les opérateurs de ces décisions devrait permettre aux utilisateurs finaux, de bénéficier de services d'une qualité satisfaisante répondant aux standards internationaux en la matière. En tant que régulateur du secteur des télécommunications/Tic, nous attachons du prix à toutes réflexions autour de la question de la couverture des réseaux et de qualité de services sur tous ces aspects », a-t-il rappelé.

A l'occasion du Forum sur la normalisation et le développement des télécommunications qui s'est ouvert le mercredi 6 décembre 2017, à Yamoussoukro, M. Bilé Diéméléou, directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire (Artci), représentant le ministre de tutelle, a invité les opérateurs de téléphonie à couvrir le territoire national et à offrir des services de qualité aux utilisateurs.

